Lucas Digne se paie Bénitez

Cet hiver l'international français a quitté Everton pour Aston Villa.

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Lucas Digne (28 ans, 8 matchs en Premier League avec Aston Villa cette saison) est revenu sur son départ d'Everton cet hiver. En froid avec l'entraîneur de l'époque Rafael Benitez, le latéral gauche confirme que la situation s'est dégradée après ses critiques sur les choix tactiques de l'Espagnol.

"La relation qu'on avait n'était pas au beau fixe, avoue le Tricolore. Ça a été compliqué d'être écarté du groupe pendant un mois. (...) Nos points de désaccord ? Par rapport au style de jeu, surtout. Je trouvais qu'on avait une équipe qui pouvait avoir beaucoup plus de possession, qu'on avait la qualité pour. Il m'a posé la question. Je lui ai donné ma réponse."

"Je me sentais légitime pour lui donner mon ressenti et celui des autres joueurs du vestiaire, poursuit-il. Le groupe était unanime. La suite m'a donné raison, puisqu'il s'est fait limoger derrière à cause des mauvais résultats. Je pense qu'il avait une mauvaise philosophie. Elle ne collait pas à Everton." C'est dit.