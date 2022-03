Matchs amicaux : La Norvège broie l'Arménie, la France et l'Espagne cartonnent

Plusieurs match mieux avaient lieu ce mardi soir.

Croatie-Bulgarie 2-1

Modric (76e pen) et Kramaric (80e) ; Despodov (69e)

Danemark-Serbie 3-0

Maehle (15e), Lindstrom (53e) et Eriksen (57e)

Finlande-Slovaquie 0-2

Duda (38e) et Jirka (72e)

Suisse-Kosovo 1-1

Lotomba (61e) ; Rashica (52e)

Norvège-Arménie 9-0

Haaland (24e et 45e+1), King (29e pen, 33e et 59e), Thorstvedt (30e), Daehli (80e) et Sorloth (86e et 90e+1)

Qatar-Slovénie 0-0

Israël-Roumanie 2-2

Dabbur (57e et 85e) ; Cicaldau (10e) et Man (23e)

Autriche-Écosse 2-2

Gregoritsch (75e) et Schoepf (82e) ; Hendry (28e) et McGinn (56e)

Bosnie Herzégovine-Luxembourg 1-0

Dzeko (86e)

Angleterre-Côte d'Ivoire 3-0

Watkins (30e), Sterling (45e) et Mings (90e+3)

Pays-Bas-Allemagne 1-1

Bergwijn (68e) ; Mullr (45e+1)

Irlande du Nord-Hongrie 0-1

Sallai (56e)

Espagne-Islande 5-0

Morata (37e et 40e pen), Pino (47e) et Sarabia (61e et 73e)

Turquie-Italie 2-3

Under (4e) et Dursun (83e) ; Cristante (35e) et Raspadori (39e et 70e)

Pays de Galles-République Tchèque 1-1

Colwill (34e) ; Soucek (32e)

France-Afrique du Sud 5-0

Mbappé (23e et 76e pen), Giroud (34e), Ben Yedder (82e) et Guendouzi (90e+2)