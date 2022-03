Siebe Van der Heyden, Diable le plus heureux : "J'ai surtout pris du plaisir"

Surprise du chef, Siebe Van der Heyden était non seulement titulaire, mais a joué les 90 minutes face au Burkina Faso.

Sans surprise, Siebe Van der Heyden a ensuite été envoyé à sa toute première conférence de presse d'après-match. Et comme en avant-match, il avait un grand sourire : "Je suis très heureux, vraiment. C'est un truc de fou de porter ce maillot. Il y a un an, je n'aurais jamais imaginé ça, et il y a deux jours, je n'aurais jamais imaginé le porter 90 minutes", lançait le défenseur de l'Union Saint-Gilloise. Qui ne cache pas qu'il était un peu stressé : "Tu joues pour la Belgique, ce n'est pas n'importe quoi. Il y avait du stress dans les dix premières minutes, bien sûr. Puis, je me suis contenté de prendre un maximum de plaisir".

Van der Heyden a naturellement reçu de nombreux messages de soutien. "Je ne sais pas si ma mère a réussi à regarder ce match, elle était trop stressée (rires). J'ai mis mon téléphone dans mon casier, je le regarderai plus tard. J'avais déjà reçu des messages avant le match, notamment de Felice Mazzù", explique-t-il. "Si j'ai marqué des points ? Ce n'est pas à moi de le dire. Je suis quelqu'un de réaliste et je prendrai au jour le jour, nous verrons si le coach a apprécié mon travail. Je me suis juste donné à 100%".

Un profil qui plaît à Martinez

S'il est difficile d'imaginer Siebe Van der Heyden devenir un membre à part entière des 23 Diables qui iront au Qatar, le profil de l'Unioniste plaît à Roberto Martinez. "Siebe m'a beaucoup impressionné à l'entraînement", expliquait le sélectionneur après la rencontre. "C'est une position très spéciale. Jan Vertonghen est bien sûr le maître à ce poste, et je suis content de ce qu'y réalise Arthur Théate. Aujourd'hui, Siebe a grandi dans le jeu, et me permet de compter une arme de plus à ce poste où nous disposions également d'Elias Cobbaut ou Hannes Delcroix". Qui sait, Van der Heyden peut espérer que son profil rare lui offre de nouvelles minutes en Diable...