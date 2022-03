Adnan Januzaj en mission pour le Mondial : "On a encore du travail avant de remplacer les cadres"

Titularisé par Roberto Martinez, Adnan Januzaj a marqué des points. L'élégant gaucher pourrait encore une fois monter dans le train pour le Mondial in extremis.

Adnan Januzaj, c'est chose assez rare, avait le sourire en conférence de presse après la rencontre. Le créatif de la Real Sociedad était probablement conscient d'avoir joué un bon match. "Je ne pense pas à marquer des points, je pense juste à m'amuser sur le terrain. Je veux faire mon job au mieux et tant mieux si ça plaît", relativise-t-il. Une petite heure de jeu seulement, cependant, avant d'être remplacé par le chouchou du Lotto Park, Yari Verschaeren.

"C'était une première pour moi au Parc Astrid, oui. En pro, du moins, j'ai peut-être déjà foulé le terrain en jeunes. Bien sûr, j'aurais aimé jouer plus, comme chaque joueur. J'aurais aimé jouer les 90 minutes, car en seconde période, les équipes fatiguent. J'auras peut-être pu marquer un petit goal", regrette Januzaj. Le seul but d'Adnan en sélection ? À Kaliningrad, face à l'Angleterre, dans le "match des réservistes". Un but de la victoire qui avait un peu compliqué le parcours des Diables et nous avait offerts des matchs d'anthologie contre le Japon et le Brésil.

La relève ?

Une chose est sûre, cet Adnan-là est un atout pour l'équipe nationale et a paru plus concerné que lors du match à Saint-Marin, où une équipe également remaniée était arrivée à la pause avec une avance d'un seul but et avait franchement déçu le sélectionneur. "Je me suis mieux amusé que contre Saint-Marin, oui", concédait Januzaj. "Maintenant, sommes-nous prêts à prendre la relève de l'autre génération ? Je pense que ce sont de grands joueurs et qu'il nous reste du travail. Mais nous sommes encore jeunes et devons essayer de reprendre la main à l'avenir".

Roberto Martinez, lui, soulignait les progrès du joueur de la Real Sociedad, sur mais aussi en dehors du terrain. "Januzaj a été très impressionnant à l'entraînement. Il a des qualités que peu de joueurs ont, il faut le dire. Ce qu'il fallait à Adnan, c'est trouver la consistance, la régularité dans son jeu. Sa progression sur ce plan m'a beaucoup plu". Le message est clair : s'il reste sur cette voie, Adnan Januzaj pourrait bien aller au Qatar et enchaîner un troisième Mondial, à 27 ans. Le record, c'est cinq. Chiche ?