Seraing ne connaît pas les intentions d'Ostende : "Ils savent qu'un match nul nous condamne et les sauve"

Ce samedi, le RFC Seraing se déplace au KV Ostende lors de cette 33ème journée de Jupiler Pro League.

Après avoir donné des nouvelles de son noyau, Jean-Louis Garcia a évoqué la joute importante à venir contre Ostende. "On a bien bossé durant cette trêve internationale. L'atmosphère de travail est excellente et on est dans une bonne dynamique avant d'aborder cette demi-finale en fait. Une élimination directe pour le maintien direct, voilà. On doit encore y croire et faire en sorte que l'enjeu soit toujours là lors de la dernière rencontre face à Genk. Il faut aller gagner à Ostende", a confié le coach de Seraing en conférence de presse.

"C'est toujours compliqué de savoir ce que va proposer l'adversaire"

De son côté, le KVO a besoin d'un petit point pour assurer son maintien. "C'est toujours compliqué de savoir ce que va proposer l'adversaire. À Zulte Waregem, on pensait vivre l'enfer en début de rencontre et finalement on a rencontré une équipe passive qui nous attendait et jouait fort bas. Je ne sais pas quelles seront les intentions d'Ostende. Ils ont en tout cas des joueurs pour proposer un football offensif à l'image de deux joueurs que je connais bien puisqu'ils étaient à Nancy, à savoir Rocha et Gueye. Puis D'Arpino que je suis depuis sa formation à l'OL. Vont-ils nous attendre ou nous presser ? Ils savent qu'un match nul nous condamne et les sauve. On va à Ostende pour jouer notre football et nous créer des occasions, mais aussi être solide derrière. En face, ils sont aussi très bons sur les coup de pied arrêtés avec leurs grands gabarits. Reste à savoir quelles seront les conditions de jeu... C'est toujours un facteur qui peut être déterminant. Il faudra être prêt à tous les niveaux et se battre", a conclu Garcia.