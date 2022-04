Zirkzee a tout donné : "Je me suis tué sur ce sprint !"

Le 14e but de Joshua Zirkzee toutes compétitions confondues cette saison était une beauté. Et un but qui montre l'implication du Néerlandais.

Joshua Zirkzee a été élu Homme du match face à Charleroi, pas seulement pour son but mais bien pour l'ensemble de son oeuvre. "C'est vrai? C'est un peu surprenant. Nous étions très bons au ballon en première période, mais la finition manquait. On en a parlé à la pause. Mais on recommence mal après", analyse-t-il après la rencontre. "Le second but tombe au moment idéal".

Un but signé Zirkzee, sur un bon ballon de Kouamé. "Le ballon est mis parfaitement dans ma foulée, puis je le mets bien (sourire). Je fais un bon sprint, j'ai tout donné. Je me suis tué sur cette course (rires)". La victoire du RSCA permet de retrouver le top 4, ce que les Mauves savaient avant coup. "Ca trottait un peu dans les têtes, mais on ne voulait pas trop s'en occupe. Jouer, prendre du plaisir, c'est le plus important. Et j'ai pris du plaisir aujourd'hui".