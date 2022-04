Ibrahima Konaté : "On s'est fait peur après la pause"

Liverpool s'est imposé à Benfica (1-3) ce mardi, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions

Auteur de son premier but avec Liverpool, Ibrahima Konaté (22 ans, 4 matchs et 1 but en LdC cette saison) était satisfait de la victoire, mais pense déjà aux prochaines échéances.

"Content de la victoire, oui, mais ce n'est pas fini. Il reste un match la semaine prochaine, et on affronte Manchester City juste avant (dimanche, ndlr) en championnat. On est d'ores et déjà concentrés là-dessus, la victoire de ce soir est derrière nous. Est-ce qu'on a douté ? Non, mais on a fait face à une bonne équipe et on s'est fait peur après la pause. Mais on a su mettre ce troisième but et c'est ça le plus important. (...) Favoris ? Je ne sais pas si on peut dire ça, il y a d'autres excellentes équipes encore en lice...", a confié le défenseur central français au micro de BeIN Sports.