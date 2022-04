L'Algérie connait la date de son recours à la suite de son élimination de la Coupe du Monde

Cela va arriver assez rapidement.

Comme nous vous l'indiquions la semaine passée, la Fédération Algérienne de Football (FAF) a introduit un recours auprès de la FIFA pour contester l'arbitrage de Bakary Gassama lors du barrage retour de la Coupe du monde 2022 perdu face au Cameroun (1-2 ap). Celui-ci sera examiné le 21 avril prochain.

"La Fédération Algérienne de Football informe que la réclamation qu’elle a introduit auprès de la FIFA sera soumise à la Commission de discipline pour examen et décision le 21 avril 2022. Pour rappel, cette réclamation concerne le match retour des barrages de la Coupe du monde – Qatar 2022 ayant opposé l’Algérie au Cameroun le 29 mars dernier à Blida", peut-on lire dans un communiqué.

Parmi les décisions contestées, le premier but camerounais inscrit par Eric Maxim Choupo-Moting, sur lequel Aïssa Mandi est bousculé par un adversaire sur Raïs M'Bolhi, auteur d'une faute de main. "S’agissant du premier but du Cameroun, les arbitres allemands chargés de la VAR n’avaient pas pu faire un replay à temps en raison d’un problème technique. C’est la raison pour laquelle la validité du but n’a pas été revue", a notamment indiqué le président démissionnaire de la FAF, Charaf Eddine Amara. Rendez-vous dans deux semaines.