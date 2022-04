Marseille peut-il remporter l'Europa Conference League?

On arrive dans la dernière ligne droit de cette toute première Europe Conference League. Est-ce que Marseille peut à nouveau être "A jamais le premier".

L'Europa Conference League était la nouveauté de cette saison européenne. Cette coupe d'Europe, nommé par certains "Coupe d'Europe des Belges", est finalement comme toutes les autres: elle se termine sans le moindre club de notre Royaume.

La Gantoise, dernier des survivants, a été éliminé lors du tour précedent par le PAOK et les Grecs vont maintenant affronter l'Olympique de Marseille. En parlant de ces derniers, est-ce qu'ils peuvent remporter cette compétition?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le PAOK est un adversaire à leur portée, surtout avec la forme actuelle des Phocéens qui sont sortis de la mauvaise période hivernale dans laquelle ils étaient enfermés. Ensuite, si ce n'est certainement pas gagné d'avance, le chemin de la finale semble un peu dégagé. Si les hommes de Sampaoli éliminent le PAOK, ils retrouveraient Feyenoord ou le Slavia Prague. Rien de bien insurmontable quand on sait qu'ils évitent le PSV, la Roma ou Leicester.

Du coup, sur la Canebière, on se met à rêver, à penser à une époque bien lointaine où Marseille avait remporté la Ligue des Champions, pour devenir le premier (et encore seul) club français à remporter la coupe aux grandes oreilles. Ils ont une belle occasion de devenir le premier club à remporter cette compétition et entrer, à jamais, dans les livres d'histoires.