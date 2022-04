Milik revient sur les décisions de Sampaoli : "Si le coach décide de ne pas te faire jouer, c'est sa décision et tu dois la respecter"

Le Polonais est revenu notamment sur sa relation avec le coach de l'OM, Jorge Sampaoli.

Dans un long entretien accordé à Onze Mondial, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Arkadiusz Milik a d'abord évoqué les blessures dont il a souffert dans sa carrière - notamment du temps où il évoluait à Naples, lui qui sera encore sur la touche ce jeudi en Conference League face au PAOK.

"Lorsque j’ai commencé à être blessé, au début, j’étais triste, en colère, je me disais : « Pourquoi moi ? Pourquoi encore moi ? J’ai tout fait pour éviter une nouvelle blessure, mais je suis blessé, qu’est-ce qu’il se passe ? ». J’ai connu deux très longues blessures à Naples et une à Marseille, j’essayais de me concentrer sur autre chose après une semaine ou deux parce que pendant quelque temps, je débordais d’émotions. J’essayais de penser à tout sauf au football. Dans ces moments-là, penser au foot et savoir que je ne pouvais pas jouer me tuait mentalement. Je me fixais des objectifs pour être mieux mentalement, jour après jour, la méditation aidait, j’avais aussi pour objectif de retrouver les terrains le plus vite possible, être en bonne santé… Je me suis concentré sur d’autres choses aussi comme les investissements, la gestion de mon argent."

Le buteur polonais, auteur de 20 buts cette saison toutes compétitions confondues, est aussi revenu - sans le nommer - sur la situation avec son coach Jorge Sampaoli, avec qui le torchon avait brûlé plus tôt dans la saison suite à sa décision de ne pas le titulariser.

"Quand j’étais jeune, si le coach me mettait sur le banc une ou deux fois, je me disais : 'Mais qu’est-ce qu’il fait, il est fou ou quoi ?'. Aujourd’hui, avec mon expérience, j’essaie de comprendre pourquoi le coach a décidé de me mettre sur le banc ou de ne pas me faire entrer. J’essaye d’être objectif et de comprendre la situation. Parfois, je pense que c’est une bonne décision et parfois, j’estime qu’elle n'est pas bonne, mais le plus important, c’est de comprendre qu’on ne peut pas tout contrôler. Tout ce que tu peux contrôler, tu dois tout faire pour le maîtriser, mais les choses en dehors de ton football, il ne faut pas trop y penser. Si le coach a décidé de ne pas te faire jouer, c’est sa décision et tu dois la respecter. Ton boulot à toi, c’est d’essayer de savoir ce que tu peux améliorer pour faire partie de l’équipe.'