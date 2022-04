L'Antwerp donne des nouvelles de Ritchie De Laet : "Le problème est sous contrôle"

Le week-end dernier , le défenseur devait débuter contre OHL, mais à la fin de l'échauffement, il a dû abandonner. "Malade", a-t-il dit mystérieusement après coup. Vendredi, le matricule 1 a donné plus d'explications.

L'Antwerp en a dit plus sur la situation de Ritchie De Laet via un communiqué. "Ritchie a subi des examens ces dernières semaines qui ont montré qu'il avait un problème intestinal. Ce problème est sous contrôle mais peut parfois causer des inconvénients très gênants. C'est pourquoi on ne sait que peu de temps à l'avance si l'on peut jouer ou s'entraîner. Le staff médical de l'Antwerp suit tout de très près et détermine quotidiennement le programme individuel et/ou collectif."

"Maintenant que le joueur a son diagnostic, il veut le rendre public. Lui et le club tiennent également à signaler que toutes les autres rumeurs concernant son indisponibilité sont incorrectes. Ritchie manquera probablement des entraînements et des matchs mais, avec le staff médical, il fera tout pour être utile à son équipe lors des Playoffs1."