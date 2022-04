Le coach néerlandais du Club de Bruges a été critiqué à son arrivée, mais son travail porte ses fruits.

Le Club de Bruges est dans une belle série et en cas de victoire ce dimanche le bilan sera de 24 sur 24. De quoi envoyer un gros signal aux autres équipes juste avant le début des Champion's Playoffs. Et de mettre la pression sur l'Union?

"Je parle beaucoup avec les joueurs, mais nous ne voulons pas devenir une équipe qui parle. Cela reste du football, c'est à dire qu'il faut gagner les matches. Au Club, nous avons le même objectif, même les joueurs qui ne jouent pas".

Ce but, c'est bien évidemment le titre. Pourtant, un peu après son arrivée, le Néerlandais avait été fort critiqué: "Nous savions que cela prendrait du temps, et les critiques étaient justifiées. Mais j'ai toujours suivi mon idée et ma philosophie. Maintenant, nous sommes satisfaits du résultat mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. La progression dans le vestiaire est le plus important et nous avons créé une spirale positive. Cela se voit sur la pelouse".