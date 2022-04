Les frères Mmaee percent avec le Maroc : "Tissoudali ? C'est un crack!"

D'excédentaires au Standard à titulaires avec le Maroc : les frères Mmaee ont vécu un début d'année 2022 de rêve, disputant consécutivement la CAN et les barrages du Mondial avec leur sélection.

Lors de la CAN, Ryan et Samy Mmaee ont déjà vécu une expérience rare : disputer une grande compétition ensemble. Le Maroc avait alors fait partie des équipes les plus séduisantes du tournoi et les deux frères préviennent : les Lions de l'Atlas ont des qualités. "On veut montrer que le Maroc a des qualités et une belle génération. Je crois qu'on a une carte à jouer dans le groupe du Mondial", estime Samy Mmaee pour Walfoot. "Ce ne sera pas évident, la Croatie a fini deuxième la dernière fois, on connaît la Belgique, bien sûr. Et le Canada a terminé premier de sa zone de qualifications, c'est une performance", prévient cependant Ryan.

Coach Vahid, un personnage

En sélection marocaine, les Mmaee sont sous la houlette d'un grand monsieur du football : Vahid Halilhodzic. Le Bosnien était déjà une star au Maroc après son titre à la tête du Raja Casablanca, et se transforme en héros national avec la qualification pour le Mondial 2022 et un jeu qui séduit le continent. "Coach Vahid", comme on l'appelle, est aussi connu pour avoir son caractère. "C'est clair que c'est un caractère fort, mais c'est aussi quelqu'un de franc et d'honnête. Je préfère ça. Coach Vahid ne va jamais te prendre à revers : quand il a quelque chose à te dire, c'est cash. Ca plaît ou ça ne plaît pas", explique Samy Mmaee, qui compte 8 caps avec le Maroc.

Son frère révèle quant à lui une facette moins connue du sélectionneur : "Coach Vahid a ses idées et les transmet bien aux joueurs. Je m'entends très bien avec lui car c'est aussi un entraîneur qui sait mettre une bonne ambiance, il plaisante quand il faut plaisanter, et est sérieux quand il faut l'être", affirme Ryan. "Si le Maroc en est là, c'est grâce à lui".

Les mots de l'entraîneur des Lions de l'Atlas ont d'ailleurs été importants lors d'un fâcheux événement : au match aller des barrages pour le Mondial 2022, en République Démocratique du Congo, Ryan Mmaee a manqué un penalty. "(sourire) Ouais, je n'en ai pas beaucoup dormi par après. Mais le coach comme mes équipiers m'ont réconforté". Samy a assisté au raté de son frère, lui qui était également titulaire. "Je provoque le penalty, et il le tire, ça aurait donc été magnifique. Mais ça arrive de rater un penalty et tout le groupe a été bienveillant", affirme le défenseur. "En tant que frère, je sais trouver les mots dans ces circonstances, peut-être plus qu'un autre, mais la réaction a été collective pour soutenir Ryan". Celui-ci est sûr d'une chose : "Ce n'est pas parce que j'en ai loupé un que je n'en tirerai plus jamais, j'ai pris mes responsabilités et ce sont des choses qui arrivent".

Le crack Tissoudali

Avec le Maroc, un joueur s'est révélé ces derniers mois, un peu comme ces dernières saisons en Pro League : Tarik Tissoudali. "Je le connaissais déjà car quand j'évoluais en D2 néerlandaise, à Maastricht, il était à De Graafschap. Actuellement, il retourne la Belgique, c'est fou ce qu'il fait. C'est un crack", estime Samy Mmaee, épaté. "Il fera la différence dans toutes les équipes où il jouera". Ryan, lui, ne connaissait pas le Buffalo, mais est sous le charme. "Je me suis vraiment demandé pourquoi il n'était pas arrivé plus tôt en sélection. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Je le regarde parfois jouer en club et il est très impressionnant".

Le talent, on le sait, est là en Afrique. Reste désormais à voir si les sélections peuvent confirmer. "Je crois qu'il y aura des surprises au Qatar. Il y a de grandes équipes africaines et elles peuvent obtenir un résultat", estime Ryan Mmaee. Samy Mmaee l'espère également, mais conclut : "Ce sera aux Africains de prouver que les attentes placées en eux sont légitimes. Mais le talent est là et nos sélections sont un peu sous-estimées".