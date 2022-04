Samy et Ryan Mmaee face à "leur" Belgique : "On espérait secrètement ce tirage"

La belle histoire continue pour Samy et Ryan Mmaee. Ensemble en sélection et en club, les anciens du Standard vont croiser la route de la Belgique avec le Maroc, au Mondial 2022. Entretien avec les deux frères.

C'est à quelques jours d'intervalle que nous interrogeons Samy et Ryan Mmaee, et le lien entre les deux frère se perçoit même à travers leurs réponses. Il faut dire que les deux joueurs de Ferencvaros ont suivi le tirage du Mondial 2022 ensemble, et qu'ils ont naturellement vécu ça de manière très spéciale. "On est très contents de ce tirage, et je dois dire qu'on l'espérait secrètement", reconnaît d'emblée Samy Mmaee. "Ce sera quelque chose de spécial d'affronter la Belgique, il y aura quelque chose en plus".

Ryan Mmaee ajoute : "On est nés ici, on a joué plusieurs années en équipes de jeunes et on connaîtra pas mal de joueurs adverses, ce sera particulier". Une façon de compenser la semi-déception de la CAN : les frères Mmaee sont également d'ascendance camerounaise par leur papa, et auraient pu affronter le Cameroun. "Malheureusement, on a été éliminés, mais c'est vrai qu'on pensait déjà un peu à ce match, on se réjouissait. Maintenant, ce serait beau d'affronter la Belgique, où toute notre famille vit toujours".

Un rêve éveillé

Reste désormais à en être. Les deux frères ont été régulièrement repris par Vahid Halilhodzic ces derniers mois et étaient même conjointement titulaires lors du premier match de barrage pour le Mondial. "Ce sont des choses qu'on ne contrôle pas, on ne peut que performer au mieux et rester en forme. Maintenant, c'est clair qu'on a tant travaillé pour y arriver. On ne peut que tout donner et prier", estime Samy. "Personne ne veut rater ça. Le Maroc a fait longtemps sans Coupe du Monde, c'est la deuxième depuis 1998", ajoute son cadet.

Si leur présence au Qatar se confirme, on aura tout de même l'impression que les frères Mmaee vivent un rêve éveillé. Après les galères diverses, tous deux sont désormais titulaires au Ferencvaros et souvent appelés avec le Maroc. Le temps du Standard semble loin. Faut-il se pincer pour y croire? "(rires) On y a toujours cru, même quand c'était difficile. Aujourd'hui, les choses se passent magnifiquement bien et peut-être qu'on ne réalise pas vraiment encore ce qui nous arrive", reconnaît Ryan.

Pas un sentiment de revanche, mais d'inachevé

Samy, lui, relativise : "Je ne crois pas en la chance, la chance se provoque. Je dirais qu'on a eu un déclic. Ryan et moi avons fait des choix parfois risqués et ça a payé. Aujourd'hui, on montre ce qu'il ne nous a pas été donné de montrer quand on jouait en Belgique. C'est sûr qu'on est sur une pente ascendante et on espère ne pas s'arrêter là".

Justement, où s'arrêtera l'ascension des anciens Standardmen ? À 24 ans, Ryan Mmaee est au top de sa forme, avec 18 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues pour Ferencvaros après avoir déjà brillé à Limassol. La prochaine étape ne peut être qu'un échelon plus haut. "Mais avec le Mondial qui arrive très tôt dans l'année, c'est impossible de ne pas prendre ça en compte", souligne l'attaquant. "Tu n'auras que quelques mois pour t'adapter dans ton nouveau club. Est-ce le moment de prendre un risque ? On ne sait pas le dire, mais ça trotte évidemment dans les têtes car la Coupe du Monde est l'objectif de tout le monde en 2022".

© photonews

Samy Mmaee sait en tout cas qu'il ne courra pas après un transfert en Belgique, par exemple. "Pour un défenseur, c'est un championnat où c'est difficile de se mettre en évidence si tu ne joues pas au sein du top 4 ou 6", estime-t-il. "Je n'ai pas de volonté de revanche vis-à-vis de la Belgique mais plutôt un sentiment d'inachevé. Ryan et moi n'avons pas pu montrer ce que nous valons". Même conclusion que son frère, cependant : "Avec le Mondial et même la CAN six mois plus tard, il ne faudra pas tenter de pari inutile. Nos choix seront orientés vers le Qatar, même si le top serait bien sûr difficile à refuser !".

Reste à voir si les deux frères viendront en package ou si leurs routes se sépareront à nouveau. Dans tous les cas, le temps est au beau fixe dans la famille Mmaee en cette année 2022...