Junya Ito frustré après sa sortie, Bernd Storck s'explique

Junya Ito a souvent été l'un des joueurs les plus importants du Racing Genk. Mais le Japonais, très travailleur, s'est également fait remarquer de manière négative sur le terrain de Seraing.

Ito a ouvert le score, mais a également reçu son cinquième carton jaune de la saison une minute avant le but, ce qui signifie qu'il manquera le premier match des Playoffs 2. A vingt minutes de la fin du match, le Nippon a été remplacé par Theo Bongonda, au grand dam du joueur japonais.

Même après coup, l'entraîneur de Genk, Bernd Storck, a ressenti un certain ressentiment face au changement de l'un de ses joueurs vedettes. "J'ai beaucoup de joueurs qui sont très bons individuellement mais ils doivent penser davantage dans le contexte de l'équipe. Ito n'était pas content et j'ai dû lui parler parce que je ne pensais pas que c'était juste pour les autres qu'il réagisse comme ça", a déclaré Storck à l'issue de la rencontre.

"Il avait déjà un carton jaune derrière et avec Theo, je fais monter au jeu un joueur qui est aussi bon. Ito a joué aujourd'hui et cela signifie que d'autres joueurs étaient frustrés de ne pas être autorisés à commencer. Ils doivent aussi avoir leur chance et j'ai essayé d'expliquer cela à Ito", conclut-il.