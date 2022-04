La Pro League va se pencher sur les incidents à Union-Beerschot

Lorin Parys, le nouveau CEO de la Pro League, a communiqué en ce sens.

Alors que l'on entrait dans les 10 dernières minutes du match entre l'Union et le Beerschot, des fans du Beerschot se sont illustrés pour la dernière fois de la saison, et de la pire des manières. La police est intervenue et le match a été arrêté par Monsieur Boucaut.

Suite à ces incidents, le nouveau CEO de la Pro League Lorin Parys a communiqué sur Twitter que la Pro League se penchera sur ce cas ce lundi. "Nous avions une passionnante soirée de football et puis vous voyez cela. C'est totalement inacceptable de voir quelques têtes brûlées gâcher le plaisir de tous. De tels actes n'ont pas leur place dans nos stades. J'ai téléphoné aux deux clubs et nous allons examiner le dossier lundi."

Au vu des événements, l'Union pourrait bien remporter le match sur tapis vert.