"On joue les play-off 2 pour les gagner"

Wouter Vrancken a une ambition très claire pour son KV.

Battu hier par le Club de Bruges (2-0), le KV Malines s'est néanmoins qualifié avant la dernière journée pour les Europe play-off.

Une défaite en guise de dernier match avant les play-off, mais qui ne doit pas gommer la belle dynamique du club. " Malgré les nombreux absents, nous avons essayé d'apporter un football positif. Nous n'avons pas creusé, mais nous voulions prendre soin de notre accumulation. Nous avions peu de puissance à l'avant, en partie parce que nous avons dû tirer Vinicius vers l'arrière. Mais je suis content des gars qui n'ont pas commencé depuis longtemps. Iebe Swers jouait avec son mauvais pied, Oum Gouet n'a plus commencé de match depuis longtemps. Tout le monde est resté fidèle à notre façon de jouer au football, mais cela n'a pas suffi contre cette équipe", a déclaré Wouter Vrancken après le match.

Le KaVé devra batailler désormais pour un ticket européen. C'est en tout cas ce que souhaite le coach du Malinwa. "Comment allons-nous commencer les play-off maintenant ? Tout est possible, tout est permis. La pression sur nous est la moindre des quatre équipes en barrages. Nous avons quatre points de plus que la saison dernière et je ne peux qu'être fier de la qualité de ce que nous avons montré. C'est comme ça qu'on va commencer ces play-off : pour gagner. Même si les trois autres clubs sont plus forts sur le papier."