Genk, les Playoffs pour sauver une saison noire

Qualifiés sur le fil pour les Playoffs Europe, les Limbourgeois se devront de rayonner durant cette compétition pour sauver une saison très moyenne.

En disposant le week-end dernier d'un Seraing qui n'avait plus rien à gagner (0-2), sans, une nouvelle fois, surnager face à leur adversaire, les Limbourgeois ont conclu une phase classique où, progressivement et au fil des semaines, ils ont bien réalisé que rivaliser avec le top 4 était impossible. L'heure est déjà au bilan de cette phase classique, avant d'entamer des Playoffs qui seront leur seule occasion tant d'accrocher l'Europe que de se réconcilier avec leurs supporters.

Une équipe en crise très tôt dans la saison

Solide l'année dernière avec les Champions' Playoffs accrochés et un très beau parcours en Coupe jusqu'à une victoire finale, Genk s'est très vite mis en difficulté en faisant preuve d'une irrégularité qui marquera au fer rouge leur phase classique.

Défaits face à Ostende (3-4) et l'Antwerp (4-2), les Limbourgeois l'emportent face à un Anderlecht encore trop peu lancé (1-1), puis quelques semaines plus tard enchaînent avec un 0 sur 9 face à Charleroi, Eupen et Gand...avant de dérouler à Zulte (2-6). Déjà, les résultats s'apparentent à celle d'une formation du ventre mou du championnat.

11e lors du premier match de Bernd Storck en remplacement de John Van Den Brom à l'aube de la 18e journée, les Limbourgeois sont au plus mal.

Et ensuite ? Un 10 sur 12, avec pas moins de 13 goals inscrits. La patte de l'ancien coach du Cercle semble prendre très vite, ses idéaux portés sur le pressing et l'effort collectif sont intéressants...Sauf que cela ne va pas durer et que Genk va retomber très vite dans ses travers.

Premièrement, et même si son effectif est pléthorique, Genk ne réalise aucun transfert entrant de renom. Seul Aziz Ouattara est recruté, sans s'imposer. Ike Ugbo est prêté, et avec ses 3 buts depuis son arrivée à Troyes il n'est pas sûr que Dimitri De Condé soit pleinement satisfait de l'avoir temporairement retiré de l'équipe.

Bongonda perd de la vitesse, la gestion de Junya Ito par Storck pose question. Pourtant fraîchement auréolé d'un Soulier d'Or, Paul Onuachu fait plus parler de lui pour ses capacités intrinsèques et ses envies de transfert prestigieux que pour ses prestations sur le terrain. Toujours solide au niveau des stats (19 goals) et en vue face aux équipes de seconde zone, il rayonne beaucoup moins sur le terrain et semble souvent esseulé dans le système de jeu, sans réellement de milieu offensif qui rentre dans le jeu de manière constamment incisive.

© photonews

Des cadres comme Arteaga (contre Anderlecht) et Thorstvedt (contre le Beerschot) s'illustrent de la pire des manières et se font exclure suite à des gestes de frustration, voire à la limite de la viciosité.

Genk rate également le coche dans un match ô combien important contre l'Union en janvier. Toujours aussi irrégulier, le club cartonne Malines (4-1) mais perd ensuite face à OHL (2-1). Défaits à Anderlecht (2-0) ensuite, les Limbourgeois voient les espoirs de top 4 s'éteindre progressivement, alors que ces derniers étaient clairement l'objectif principal cette saison, voire le titre.

L'Europe, ou rien

Genk s'est fait très peur en partageant face au Cercle, puis en perdant en mars à la Gegeka face à Saint-Trond. L'ennemi trudonnaire a bien failli le coiffer au poteau. Mais est-ce que les Schtroumpfs sont soulagés pour autant ? Pas le moins du monde, et contrairement à ce que peut laisser entendre Bernd Storck.

Ils seront attendus au tournant pour ces Playoffs Europe, la pression sur leurs épaules sera énorme. Confrontés à des équipes accrocheuses et qui leur ont posé des problèmes en phase classique (notamment Gand et Charleroi), les Genkois n'ont désormais pas d'autre objectif que de gagner cette compétition et d'espérer glaner une place en qualifications pour la Conference League l'an prochain. Au risque que cette saison très compliquée se transforme en véritable catastrophe...