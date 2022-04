Top/Flop : les transferts hivernaux qui ont marqué la seconde partie de la phase classique

Nos clubs de Pro League ont clôturé le week-end dernier leur phase classique. Certains d'entre eux ont profité de transferts hivernaux fructueux, tandis que d'autres se sont révélés être des échecs.

TOPS

Sargis Adamyan

Arrivé sur la pointe des pieds sous l'impulsion d'Alfred Schreuder, l'Arménien prêté par Hoffenheim s'est révélé être un atout de poids pour les Blauw en Zwart. Il s'est très vite montré utile par sa polyvalence, sa générosité et ses capacités tant offensives que de repli. Avec plusieurs buts importants, il a planté 5 roses en 9 matchs et a pallié la perte de vitesse de Bas Dost ainsi que la courte absence de Charles De Ketelaere. Encore excellent ce week-end, Schreuder compte sur lui pour aller chercher le titre en fin de Playoffs.

Denis Odoi

Recruté dans les derniers jours du mercato, l'ancien joueur d'Anderlecht et de Lokeren a été replacé dans l'axe, en tant que numéro 6, dans la formation brugeoise. Et si cela paraissait étrange au premier abord, l'on a vite constaté que cette idée sortie du chapeau de Schreuder était judicieuse. L'on espère que son indisponibilité ne sera pas trop longue, tant il a apporté de l'expérience et de la profondeur. Encore une excellente recrue du côté des Brugeois.

© photonews

Jordan Torunarigha

La Gantoise a réussi à se faire prêter un nom peu connu du grand public : Jordan Torunarigha. Le défenseur central s'est vite imposé comme titulaire indiscutable, avec déjà 7 titularisations et 671 minutes sous la vareuse des Buffalos. Le joueur formé à l'Hertha Berlin est une indéniable réussite.

© photonews

Andreas Skov Olsen

Encore un Brugeois : l'international danois est arrivé dans le cadre d'un transfert sec cet hiver. Et il est monté en puissance. Il s'affirme de plus en plus sur son aile droite, et a déjà montré une palette technique impressionnante. Il a déjà marqué 5 buts - dont un triplé contre Seraing - et distribué 6 assists - dont 4 de rang entre février et mars. Si l'on ne l'a pas assez dit : le Club de Bruges est en plein renouveau. L'on peut également citer Tajon Buchanan, transféré l'été dernier depuis le New England Revolution et arrivé cet hiver.

Ameen Al-Dakhil

Transféré définitivement du Standard à Saint-Trond, le défenseur de 20 ans est titulaire depuis 6 matchs en Pro League. Dans une charnière du STVV 6e meilleure défense du championnat, il est venu au club pour prendre de l'expérience et s'affirmer, et c'est en bonne voie. Quel dommage de ne pas pouvoir le voir en Playoffs...

Nayel Mehssatou

Lui aussi possède encore une belle marge de progression. Débarqué des jeunes d'Anderlecht cet hiver, le Belgo-Chilien semble avoir fait le bon choix en signant chez les Kerels. Titulaire depuis 5 matchs, il monte en puissance et peut entrevoir un bel avenir. C'est également le cas, dans une outre mesure de Bryan Reynolds. Le latéral prêté par la Roma est apparu 9 fois sous le maillot de Courtrai et a marqué un superbe but face à son ancien prétendant, Anderlecht.

© photonews

Ilias Sebaoui

On vous l'accorde : il ne s'agit pas réellement d'un transfert hivernal, puique Sebaoui avait déjà joué avec le Beerschot en décembre et a signé des U21 vers l'équipe A en février. Mais il faut reconnaître qu'il a été l'une des seules satisfactions de la seconde partie de saison - voire de la saison entière - chez les Rats. Il serait vraiment dommage qu'il ne poursuive pas sa progression en D1A l'an prochain.

Sans surnager, ils ont montré de belles choses

Shinji Kagawa

Il n'a peut-être pas joué beaucoup, mais dès qu'il est monté il a apporté de la profondeur, de la technique, de la maîtrise. L'on comprend pourquoi il a joué à Dortmund et Manchester United. Sa prestation face au Standard, pour sa seule et unique titularisation, a vraiment été bonne. Egalement, Daiki Hashioka a été une bonne recrue du côté du STVV.

Mathieu Cafaro

Difficile de retirer quelque chose de bon dans cette saison cataclysmique du Standard, tant le niveau de jeu a été décrié et que nombreux joueurs sont passés à côté de leur sujet. Néanmoins, il faut reconnaître que Mathieu Cafaro, arrivé de Reims, a confirmé à plusieurs reprises tout le bien que l'on disait de lui. Avec des buts importants face à Bruges et Malines, il s'est ensuite un peu éteint au sein d'un Standard en défaillance collective.

© photonews

Gilles Dewaele

Voilà un transfert qui en a fait bondir plus d'un : celui de Gilles Dewaele de Courtrai vers le Standard. Pourtant, le latéral de 26 ans a directement été propulsé comme titulaire contre Anderlecht et n'a plus quitté le 11 de base...avant de se blesser à l'aine fin janvier. Cette indisponibilité a fait mal au Standard.

© photonews

Vakoun Bayo

Après des débuts difficiles au sein d'une attaque de Charleroi orpheline de Nicholson, l'attaquant prêté par La Gantoise a marqué contre Courtrai en janvier puis a été décrié pour ses qualités de finition et pour ne pas assez peser dans le jeu. Avant de monter en puissance. Avec 6 buts sur ses 6 derniers matchs et une prestation aboutie face à Zulte, l'attaquant ivoirien peut aider les Zèbres à batailler pour l'Europe.

Concernant les autres transferts des Carolos : Daan Heymans peut mieux faire actuellement au vu de ses capacités, tout comme Youssouph Badji.

© photonews

Amine Benchaib

Là aussi, on chicane un peu : Benchaib ne compte qu'une seule titularisation avec Courtrai depuis son arrivée en provenance de Charleroi. Sauf que lors de ce match - contre Malines - il a inscrit un doublé avec un superbe but. En attente de confirmation, mais il est le symbole de la place que l'on accorde aux jeunes à Courtrai.

Kacper Kozlowski

Ni un flop, ni un top. Le grand espoir polonais prêté par Brighton a montré d'indéniables qualités mais n'a pas vraiment eu l'occasion de réellement les montrer. Dans l'animation offensive unioniste, il n'a pas encore trouvé sa place mais peut encore se révéler dans les Playoffs...avant peut-être de continuer sa progression du côté du Parc Duden l'an prochain ?

A noter également que Cameron Puertas est un joueur intéressant et qu'il peut faire office de belle doublure dans le jeu de l'Union. Peu de joueurs ont un profil comme le sien.

FLOPS

Renaud Emond

Cela est peut-être un peu dur de le mettre dans les flops, tant il a été esseulé de maintes fois devant. De grands espoirs étaient fondés sur le retour de Renaud Emond au Standard. Mais après deux buts en deux matchs, l'ancien attaquant de Nantes a progressivement disparu, s'est blessé, puis est revenu lorsque le club liégeois était au fond du trou.

© photonews

Silvère Ganvoula

Celui-là, on le sentait peut-être venir... Prêté par Bochum, l'ancien - monumental - flop d'Anderlecht n'a joué que 143 minutes avec le Cercle de Bruges en seconde partie de saison. L'attaquant congolais n'a jamais réussi à peser sur les défenses, tandis que des Matondo, Denkey ou encore Somers se sont montrés à leur avantage.

Felipe Avenatti

Arrivé du Standard vers le Beerschot, Felipe Avenatti a eu beaucoup de difficultés à aider le Beerschot en seconde partie de saison. Pas facile certes vu le niveau de jeu proposé par les Anversois, mais au point de vue purement pragmatique, son prêt est un échec.

Egalement arrivé du Standard, vers le STVV, Joao Klauss a marqué 2 buts avec les Canaris, avant de signer en MLS. Un peu dommage pour un attaquant avec un tel potentiel...

Molla Wagué

Un petit mois, et puis s'en va. Débarqué à Seraing en provenance de Nantes, l'expérimenté défenseur a rompu son contrat le 7 février pour raisons personnelles selon le club, pour raisons de blessures selon certaines sources. Les Métallos auraient peut-être eu besoin de lui...

© photonews

Enfin, quelques mentions "honorables" parmi les flops : Alex Craninx (arrivé à Seraing), Joachim Van Damme (vers le Standard), Isaac Mbenza (vers Charleroi), ou encore Kjell Scherpen (arrivé à Ostende).