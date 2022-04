Le Bayern a-t-il le successeur de Lewandowski dans le viseur?

Il ne reste qu'un an de contrat à Robert Lewandowski à Munich et ce dernier a des envies d'ailleurs.

Révélation de la saison à Benfica, l'attaquant Darwin Nunez (22 ans, 37 matchs et 32 buts toutes compétitions cette saison) possède une grosse cote en Europe. En effet, la pépite des Aigles figure sur les tablettes de Manchester United, de Chelsea et du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Et ce n'est pas tout !

Selon Sport1, le Bayern Munich pense aussi à l'attaquant uruguayen pour remplacer Robert Lewandowski, dans le cas où son avant-centre insisterait pour partir l'été prochain. La priorité du club bavarois reste toutefois de conserver son buteur polonais, sous contrat jusqu'en juin 2023 et ciblé par le FC Barcelone.