Une deuxième et dernière) finale à jouer à l'Union

Le Sporting d'Anderlecht a grillé son plus beau joker ce lundi, du coup le déplacement à l'Union est encore plus important.

Le Sporting d'Anderlecht a donc perdu la finale de la Coupe de Belgique ce lundi, et aux tirs au but. Une issue cruelle pour les joueurs de Vincent Kompany, tant on sait que la "loterie" décisive peut basculer dans un camp comme dans l'autre.

Mais les Bruxellois doivent oublier cette finale et panser leurs plaies, car la réalité du championnat va très rapidement les rattraper. Ce dimanche, le derby à l'Union est en effet au programme et vu le classement, les deux équipes devront l'emporter. L'Union pour laisser le Club de Bruges à 3 points, mais les Anderlechtois doivent aussi gagner... pour avoir encore des ambitions.

© photonews

Avec 7 points de retard sur les hommes de Mazzù, les Bruxellois peuvent encore croire au titre oui, mais pour cela il faudra un parcours pratiquement parfait lors de ces 6 dernières rencontres de la saison. Une défaite et ce serait un fossé de 10 points alors qu'il n'en resterait que 15 à prendre.

Les Anderlechtois n'ont donc pas le choix: il faudra gagner dimanche, ou alors se contenter d'une place d'honneur en fin de saison, avec un possible barrage contre le vainqueur des European Play-offs. Jouer sa saison à domicile contre Malines, Charleroi ou Genk? Ce serait un peu risqué non? Alors autant viser le podium qui serait synonyme de qualification européenne.