Anderlecht et La Gantoise sanctionnés ? Benito Raman : "Il y a encore de la haine à mon égard à cause de cette chanson"

Lors de la finale de la Coupe, les fans d'Anderlecht et de Gand ont à nouveau chanté la chanson "Alle boeren zijn homo" ("Tous les paysans - sous-entendu, les supporters Blauw & Zwart - sont homosexuels"). À Bruges, cela reste un problème.

Gand et Anderlecht recevront probablement une nouvelle amende pour avoir chanté ces paroles dans le stade Roi Baudouin.

Raman avait dérapé au mois de décembre 2015 après la victoire de La Gantoise contre Courtrai (3-0). Micro en main, il avait alors lancé un chant visant ouvertement les supporters du Club de Bruges, le rival historique des Buffalos.

"On m'interpelle beaucoup moins qu'avant, mais apparemment je ne peux pas m'en débarrasser. À Bruges, on est encore en train d'en parler", a déclaré Raman à Het Nieuwsblad. "Il y a encore beaucoup de haine envers moi, à cause de cette chanson. Si quelqu'un me dit : "Belle chanson que tu as chantée une fois", je me dis : "Qu'est-ce que tu as fait ? C'était il y a six ans. Ça doit être que ça touche encore les gens là-bas."