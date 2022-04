Le PSV ne laisse pas filer l'Ajax

Le PSV reste en embuscade.

Un peu plus tôt dans la journée, l'Ajax a eu toutes les peines du monde pour prendre les trois points sur la pelouse du NEC. Ce soir, ce fut aussi compliqué pour le PSV à Cambuur. Les coéquipiers de Vertessen (blessé) ont été menés tôt dans la rencontre à la suite d'un but de Joosten (2', 1-0).

Ensuite, les visiteurs ont eu des occasions pour revenir, et juste avant la pause Zahavi égalise (44', 1-1). En seconde période, Cambuur est réduit à 10 à la suite de l'expulsion de Sylla pour deux cartons jaunes. Et c'est le champion du monde Mario Götze qui délivre les siens (65') et offre les trois points au PSV. Au classement, les récents vainqueurs de la coupe sont toujours à 4 points de l'Ajax à 4 journées de la fin. Le suspense est encore bien présent.