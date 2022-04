Hein Vanhaezebrouck furieux : "C'est regrettable ce qui s'est passé ici, je n'ai jamais connu cela auparavant"

Hein Vanhaezebrouck a été exclu - tout comme Vadis Odjidja - du match entre Gand et Genk. Après, il a réagi furieusement. Le vrai coupable ? Selon lui, ce sont les patrons des arbitres.

"Cela n'a à voir qu'avec les patrons des arbitres", a déclaré Vanhaezebrouck dans son analyse d'après-match. "Si vous commencez à changer les règles et à donner des consignes aux arbitres au milieu d'une saison, alors les arbitres passent à la vitesse supérieure."

"Si vous n'avez pas de personnalité, vous ne vous intéressez qu'à ceux qui agitent leurs bras ou se plaignent. La façon dont Samoise a reçu un carton jaune en tant que joueur sur le banc ... Les arbitres ne débordent pas vraiment de confiance ou de qualité, et puis vous leur imposez cela à nouveau."

Pas de bon sentiment

"S'éloigner de la scène aurait été un signe de personnalité, mais Verboomen devait absolument l'affronter. Il aura marqué des points auprès de ses patrons, c'est regrettable ce qui s'est passé ici. Je n'ai jamais connu cela auparavant."

"Non, je n'ai vraiment pas un bon pressentiment à ce sujet. Il nous est arrivé tellement de choses cette saison dans notre course effrénée. Regardez les matchs contre Eupen, Standard, le Cercle de Bruges ... Là, il n'y avait pas de ligne et c'était un but tout de suite, maintenant le but de Lemajic sans ligne est immédiatement refusé."