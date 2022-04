Anderlecht et le Standard s'affronteront à Malines en finale de la Coupe

En effet, le RSC Anderlecht, en tête du championnat, et le Standard Femina s'affronteront à l'AFAS Stadion de Malines le 14 mai prochain (18h), a annoncé l'Union Belge. Les tickets seront en vente aux guichets des deux clubs.

Johan Walem, qui a annoncé son départ, voudra tenter de quitter le RSCA Women sur un doublé, tandis que les Rouchettes voudront remporter la neuvième Coupe de Belgique de leur histoire, la première depuis 2018.

14 May, Anderlecht and Standard will face each other Achter de Kazerne.



