A Anderlecht, on veut tous regarder dans la même direction

Le conseil des joueurs a pris la parole face au groupe anderlechtois après la défaite à l'Union (3-1).

Selon ce que relaye Het Laatste Nieuws, le conseil des joueurs du RSC Anderlecht s'est exprimé au groupe ce lundi après la mauvaise entame en Champions' Playoffs. Le capitaine Hendrik Van Crombrugge, Lior Refaelov, Wesley Hoedt et Josh Cullen ont tour à tour pris la parole afin d'exposer les causes de la défaite de dimanche et de tirer l'équipe vers le haut pour la suite et la fin de la saison. Le coach Vincent Kompany a également exposé sa vision des choses. Les Mauves reprendront l'entraînement ce mercredi afin de se préparer pour l'affrontement face au Club de Bruges (dimanche, 18h30).

Des nouvelles concernant également les blessés et incertains : Yari Verschaeren, qui a dû quitter le terrain dimanche dernier suite à un problème au mollet, n'a pas subi de blessure grave. Il devrait être disponible contre Bruges. Le cas de Sergio Gomez, touché à l'aine et absent contre l'Union, semble évoluer de manière favorable. Le Sporting espère le récupérer pour ce dimanche.