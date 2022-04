Un club d'Eredivisie confirme son intérêt pour Bas Dost

Bas Dost devrait quitter le FC Bruges cet été. Il pourrait rentrer au pays.

On apprenait voilà quelques jours que le FC Emmen aimerait rapatrier Bas Dost (32 ans), sur une voie de garage au Club de Bruges. L'attaquant néerlandais a inscrit 24 buts en 56 matchs avec les Blauw & Zwart, mais ne joue plus beaucoup cette saison. Le coach d'Emmen, Dick Lukkien, a réagi à la rumeur via ESPN. "Ce serait parfait pour le club de pouvoir compter sur un tel joueur", reconnaît-il.

"Mais je sais aussi que c'est très prématuré. Beaucoup de clubs s'intéressent à Bas, j'imagine. Mais ce serait formidable pour nous". Bas Dost a été formé à Emmen, et y a commencé sa carrière (23 matchs, 6 buts) avant de rejoindre l'Heracles Almelo. Ce serait donc un beau retour aux sources pour l'international néerlandais (18 caps, un but).