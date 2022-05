L'ex-Ostendais Fashion Sakala, buteur dans le Old Firm : "C'était vraiment un but spécial"

Pour sa première saison aux Rangers après son départ d'Ostende, Fashion Sakala a déjà inscrit 11 buts et délivré 5 assists. Et dans ce total, des goals importants, comme celui de ce dimanche face au grand rival, le Celtic. L'attaquant a égalisé à la 67e minute.

"Nous savions à quel point ce match était important pour nous. C'est toujours difficile de venir jouer ici (au Celtic Park, ndlr). Mais je pense que nous avons tout donné, nous avons beaucoup essayé, spécialement en seconde mi-temps, et nous avons donné plus que 100 % pour revenir dans le match", a-t-il déclaré au micro de Sky Sports, avant d'être questionné sur son goal : "C'était spécial. C'était vraiment un but spécial. Très important pour l'équipe (...) Je peux juste dire que j'ai fait de mon mieux."

🗣️"It was a very special goal."



Fashion Sakala reflects on his strike that drew Rangers level in the Old Firm at Celtic Park👇 pic.twitter.com/X0iTiqc2P1