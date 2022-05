Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) devient le meilleur buteur de l'histoire de la Championship sur une saison

Auteur de 43 buts en Championship (D2) après son doublé, lundi, contre Luton Town (7-0), l'attaquant de Fulham, est devenu le meilleur buteur de l'histoire sur une saison de deuxième division anglaise.

Aleksandar Mitrovic (43 buts en 43 apparitions en championnat) est tout simplement devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Championship sur une seule et même saison. Une performance remarquable qui permet à l'ancien Anderlechtois d'effacer Guy Whittingham et ses 42 buts en 1992-1993 avec Portsmouth, et ce alors qu'il reste encore une journée de championnat à disputer à Fulham.