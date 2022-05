Sadio Mané bat le record de Didier Drogba

En course pour le Ballon d'Or après ses belles performances avec le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations et avec Liverpool tout au long de la saison, l'ailier de Liverpool s'est une nouvelle fois fait remarquer lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Villarreal.

Déjà buteur au match aller, Sadio Mané avait égalé Didier Drogba en termes de buts inscrits lors des phases finales dans cette compétition (14), faisant d'eux les joueurs africains ayant inscrit le plus de buts dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Avec sa nouvelle réalisation lors du match retour, le Sénégalais devenait donc l'Africain ayant le plus marqué en Ligue des Champions (15).

Didier Drogba était très heureux que son record soit battu par Mané. "Je suis vraiment fier de ça. Les records sont faits pour être battus. J’ai établi un record sans calculer, et aujourd’hui, Sadio Mané, pour moi, avec Salah, sont les deux meilleurs joueurs africains évoluant en Europe et partout dans le monde. Ils se doivent d’être à ce niveau voire plus. C’est une fierté pour moi de voir mes jeunes frères battre mon record et surtout de les voir briller comme ça", a-t-il confié sur le plateau de Canal+.