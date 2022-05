Patrice Evra dénonce l'homophobie des ses anciens coéquipiers à West Ham

L'ancien international français a dénoncé des faits qui se sont déroulés lors de son passage chez les Hammers, en 2018.

Invité par le média The Mid.Point, l'ancienne gloire de Manchester United Patrice Evra a relaté des faits d'homophobie au sein du vestiaire de West Ham, club où il a mis un terme à sa carrière à l'issue de la saison 2017-2018. "Une honte" selon lui.

"Être gay dans le football, c'est tabou. Vous ne pouvez pas être un joueur gay, les gens deviendraient fous. Un exemple. Quand je jouais à West Ham, un membre de la fédération anglaise est venu pour nous dire: 'Vous savez, on doit accepter tout le monde'. Et certains joueurs disaient: 'Non, si un de mes coéquipiers est gay, il doit partir tout de suite. Je ne prendrai pas de douche avec lui' ".

"Je me suis levé, et j'ai dit: 'Taisez vous! Écoutez-vous, on est en (2018) et vous ne pouvez toujours pas accepter tout le monde' ", a expliqué le joueur notamment passé par Monaco, la Juventus et l'Olympique de Marseille.

Il a ensuite évoqué l'état des mentalités dans le football actuel, considérant que "dans le football, on ne parle pas assez de la santé mentale, vous ne pouvez pas être vulnérable".