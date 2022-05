Real Madrid - Manchester City : Roberto Martinez a apprécié la prestation de ses Diables Rouges

Le tacticien espagnol était présent mercredi soir au Santiago Bernabeu pour assister à un match d'anthologie (3-1, 6-5 score cumulé).

Interrogé à l'aéroport de Madrid par le journaliste de VTM Gilles De Bilde, le sélectionneur national s'est extasié : "C'était une soirée de football historique. C'est pourquoi c'était si agréable de voir Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, et aussi Eden Hazard être impliqués dans leur environnement. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour voir un tel match."

"(De Bruyne et Courtois) ont un énorme rôle dans leur équipe, parmi les deux meilleures équipe du monde. C'est fantastique pour le football belge. C'est fascinant de voir comment Kevin et Thibaut ont grandi dans leurs rôles."

Il a également été questionné à propos d'Eden Hazard et des chances de le voir jouer en finale : "Je pense qu'il travaille de la bonne manière. Il a rejoint le groupe, il se sent bien, sans douleur, et ce sont de bonnes nouvelles pour tout le monde. (...) Après la fin de la saison, il aura une autre semaine pour se préparer, et après nous aurons les matchs de Ligue des Nations. Nous sommes impatients, nous sommes excités, il semble heureux. Et quand il est heureux, nous savons le rôle qu'il peut avoir avec l'équipe nationale."

Enfin, quelques mots sur Divock Origi : "Il a toujours été prêt quand on lui a demandé de remplir un rôle. C'est une preuve de maturité et de grande concentration. Nous savons tous qu'il aura une grande décision à faire cet été. Nous allons le soutenir, et on verra comment cela se passera pour lui en finale."