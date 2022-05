Alfred Schreuder: "Noa Lang montre à nouveau son meilleur visage"

Après un début d'année 2022, Noa Lang revient à son meilleur niveau au moment opportun.

Deuxième du Soulier d'Or 2021, Noa Lang a connu un début d'année 2022 très compliqué. Moins utilisé et moins décisif, le jeune international néerlandais n'était que l'ombre de lui-même. On sait cependant que Noa Lang aime se montrer dans les grands matches, et c'est exactement ce qu'il fait lors de ces Champions Play-Offs. En conférence de presse hier soir après la victoire acquise sur la pelouse de l'Union (0-2), Alfred Schreuder n'a d'ailleurs pas manqué de complimenter l'ailier de 22 ans. "Noa a travaillé extrêmement dur. Il se sent libre et est en pleine forme. Il montre à nouveau son meilleur visage, et il peut nous apporter tellement quand il preste à ce niveau."

Alfred Schreuder s'est également exprimé sur le cas de Charles De Ketelaere, positionné très bas sur l'échiquier brugeois. "L'équipe passe toujours en premier. Il ne s'agit pas de Charles ou de moi, il s'agit du Club de Bruges."