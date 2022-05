Officiel : Le match polémique entre le Brésil et l'Argentine sera rejoué !

Le match avait été interrompu après cinq minutes de jeu en septembre dernier.

Rappel des faits : En septembre dernier, le Brésil recevait l'Argentine dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Après cinq minutes de jeu, la rencontre était interrompue pour une violation du protocole Covid de la sélection Argentine. Une interruption qui avait fait couler beaucoup d'encre, tant il semblait invraisemblable que personne ne se soit rendu compte du problème plus tôt.

Ce soir, alors que les deux équipes ont déjà largement validé leur billet pour la Coupe du Monde 2022, la FIFA annonce dans un communiqué que la rencontre sera rejouée !

"La Commission de Recours de la FIFA s’est prononcée sur les appels interjetés par la Fédération Brésilienne de Football (CBF) et la Fédération Argentine de Football (AFA) contre les décisions de la Commission de Discipline de la FIFA prises à l’issue du match Brésil – Argentine du 5 septembre 2021, comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Au vu des éléments factuels et après analyse des dossiers déposés par les deux parties, la Commission de Recours a confirmé que le match devra être rejoué et maintenu l’amende de CHF 50 000 imposée à chacune des deux fédérations du fait de l’arrêt définitif du match.

Concernant les manquements des deux parties à leurs responsabilités et/ou obligations dans le cadre du match, la Commission de Recours a par ailleurs décidé :

1. de réduire à CHF 250 000 l’amende imposée à la CBF pour les infractions à l’ordre public et la sécurité

2. de réduire à CHF 100 000 l’amende imposée à l’AFA pour manquement à ses obligations relatives aux préparatifs de la rencontre et à sa participation à celle-ci.

Les décisions de la Commission de Recours de la FIFA ont été notifiées aujourd’hui aux parties concernées."