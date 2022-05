Un très jeune joueur belge quitte le Club de Bruges et rejoint le LOSC

Lucas Mbamba, le frère de Noah, quitte le Club de Bruges et rejoint le LOSC.

L'académie du Club de Bruges est de plus en plus reconnue en Belgique et cette notoriété s'exporte désormais en Europe. Formé au FC Vilvoorde (-2016), KV Woluwe-Zaventem (2016-2018) et au KRC Genk (2018-2020), Lucas Mbamba (2006), le frère de Noah, quitte le Club de Bruges qu'il avait rejoint en 2020, et s'engage au LOSC.