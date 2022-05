La CONMEBOL intensifie sa lutte contre le racisme

De nouvelles règles plus sévères ont été prises par la fédération sud-américaine.

La CONMEBOL, la Fédération sud-américaine de football, a annoncé que de nouvelles mesures, plus strictes et sévères, seront prises afin d'endiguer les actes de racisme et de discrimination dans les stades.

Tout joueur ou officiel reconnu coupable d'actes racistes sera immédiatement banni des terrains de football pour au moins 5 matchs ou 2 mois. En outre, les supporters agissant de la sorte feront courir le risque à leur club d'être sanctionné d'au moins 100.000 dollars, soit le triple de la sanction précédente, et de jouer à huis-clos.

En avril, des joueurs brésiliens ont été victimes d'injures racistes lors de la Copa Libertadores. La Fédération brésilienne avait immédiatement appelé à "une croisade" contre le racisme et la discrimination.