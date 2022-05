Officiel : Le Borussia Dortmund a déjà trouvé le remplaçant d'Erling Haaland

Le très prolifique attaquant de 20 ans remplace Erling Haaland au Borussia Dortmund.

Plus tôt dans la journée, Manchester City a officialisé la venue d'Erling Haaland en provenance du Borussia Dortmund. Un énorme transfert sur la scène européenne, que le club d'Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier avait déjà bien anticipé. En effet, le club allemand vient d'officialiser la venue de Karim Adeyemi en provenance du Red Bull Salzbourg. Le jeune attaquant allemand de 20 ans a inscrit 23 buts et a délivré huit passes décisives en 42 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues. Avec ce transfert, le Borussia Dortmund mise, comme il le fait souvent, sur la jeunesse et espère réaliser une belle plus-value lors de la future vente de leur nouvelle recrue. Le montant du transfert est estimé à 38M€, plus bonus.