🎥 Le but tout en puissance de Julien Duranville avec les U16 belges

Nos U16 ont partagé en amical au Portugal, face à l'Italie (2-2). Un bien meilleur résultat que les précédents dans ce tournoi (4-1 contre le Portugal et 3-0 contre les Etats-Unis).

Après 10 minutes, le jeune ailier de 16 ans Julien Duranville (RSC Anderlecht) s'est mis en évidence avec un enchaînement sublime. Le second but a été inscrit de la tête par Nolhan Courtens (Antwerp). A noter que Rayane Bounida était également présent.

U16 🇧đŸ‡Ș | Après deux défaites, les Diablotins montrent un meilleur visage contre l’Italie 🇼đŸ‡č en menant deux fois au score via Duranville et Courtens.



Score final : 2-2.



Mention spéciale à Duranville qui est clairement au-dessus pour son âge et Monamay très solide derrière. pic.twitter.com/1MUU9QjG8B