Bordeaux relégué dès ce mercredi? Voici les différents scénarios

C'est tout un club qui tremble.

Lanterne rouge de Ligue 1, Bordeaux pourrait définitivement tomber dans le ravin ce mercredi. En effet, le club girondin, qui compte 4 points de retard sur Saint-Étienne, 18e et virtuel barragiste, peut être officiellement relégué en Ligue 2 en cas de succès des Verts sur Nice lors d'un match en retard de la 36e journée.

Même en cas de défaite de l'ASSE face aux Aiglons, le maintien semble utopique pour la formation aquitaine, qui devra s'imposer face à Lorient et Brest et compter sur des faux-pas de Sainté et Metz pour, au mieux, accrocher la 18e place. Autant dire que les fans vont devoir se préparer à une première saison en L2 depuis 1991-1992.