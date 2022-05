"Je vois mes joueurs concentrés, comme depuis plusieurs mois"

Alfred Schreuder l'annonce: la victoire à l'Union n'a rien changé.

Malgré la victoire sur la pelouse de l’Union, rien n’a changé au Club de Bruges, qui garde les pieds sur terre :"Je ne vois aucun changement", déclare Alfred Schreuder en conférence de presse ce mardi. "Depuis que je suis ici, je vois un groupe très motivé, qui sait quel est le but de la saison et le but de chaque semaine, qui est de gagner chaque match. Quand tout cela est réuni, le résultat finit toujours par arriver."

Le tout est de savoir si le Club a fait le plus dur dimanche dernier : "C’était une belle victoire contre une équipe très forte et c’est pour cela que ce n’était pas toujours beau de notre part. Maintenant il faut confirmer devant nos supporters".

Ces supporters qui seront bien là, alors que le match entre le Club et l’Union qui s’est joué il y a quelques mois (0-0) s’était joué à huis clos. Les joueurs de Mazzù vont donc découvrir le Jan Breydel…