"Les joueurs d'Anderlecht estiment qu'ils sont mieux mentalement que nous"

Felicé Mazzù n'a que très peu apprécié certains propos qui auraient été déclarés ce jeudi soir.

Après avoir visé le titre pendant de longs mois, l’Union doit-il regarder derrière de peur de voir le Sporting d’Anderlecht leur jouer un mauvais tour ? "On est conscient que la deuxième place n’est pas assurée », a déclaré Mazzù ce vendredi en conférence de presse et dans des propos relayés par la Dernière Heure les Sports. « Mais on sait aussi que la première place est encore accessible. Nous n’avons pas envie de parler que de la deuxième place. On montera sur le terrain dimanche en connaissant le résultat de Bruges à l’Antwerp, donc on pourra peut-être ajuster nos objectifs à ce moment-là. Nous savons que l’Antwerp est tout à fait capable de faire un résultat contre le Club".

Le coach carolo l’annonce : l’état d’esprit et la motivation est toujours présente chez les Unionistes, surtout après la rencontre du RSCA ce jeudi soir : "Ils ont fait des déclarations très claires ce jeudi soir. Ils estiment qu’ils sont mieux que nous mentalement et nous, au plus bas. Donc que le match sera plus simple pour eux. C'est à nous à réagir à cela... mais je peux vous assurer que ce ne sera pas plus simple".

Vincent Kompany et ses hommes sont prévenus.