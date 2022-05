Une légende du Real Madrid citée au Club de Bruges !

Qui succèdera à Alfred Schreuder ? Le nom d'une légende du Real Madrid est à nouveau citée !

Nous vous le disions plus tôt ce vendredi, le FC Bruges considérerait, d'après Het Laatste Nieuws, une solution en interne pour remplacer Alfred Schreuder parti à l'Ajax. Carl Hoefkens, adjoint du Club, pourrait se voir offrir sa chance. Mais un autre nom est également cité, et il est autrement plus connu à l'international : il s'agit de Xabi Alonso.

Ainsi, comme en janvier dernier au moment du départ de Philippe Clément, l'ancien milieu de terrain de Liverpool et du Real Madrid serait toujours sur les tablettes du Club de Bruges. Alonso ferait partie des seules pistes non-néerlandophones envisagées par les Blauw & Zwart. Ses qualités en tant que formateur de jeunes seraient appréciées. Xabi Alonso entraîne actuellement l'équipe réserve de la Real Sociedad. Les chances de le voir débarquer au Jan Breydel, toutefois, semblent minces.