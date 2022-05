Le Département d'arbitrage valide la décision d'annuler le but de Miyoshi

Koji Miyoshi pensait remettre l'Antwerp dans le match alors que le score était de 2-0, mais Mr Nicolas Laforge en a décidé autrement.

Le but avait été annulé, après intervention du VAR, pour une position de hors-jeu de Samatta, jugée comme gênant Van Crombrugge et Delcroix. Le Département d'arbitrage a communiqué quant à cette décision, qu'il juge correcte.

"Après visionnage des images, l'arbitre décide de refuser le but car l'Anversois Ally Samatta est en position de hors-jeu derrière le gardien Van Crombrugge", explique Frank De Bleeckere. "Parce qu'il y a un contact avec le dos de l'attaquant anversois et la jambe gauche du défenseur anderlechtois Delcroix, qui se tient derrière son gardien, la position de hors-jeu de l'attaquant anversois est perçue comme active en empêchant le défenseur. Une intervention correcte du VAR et une décision finale de l'arbitre selon le département des arbitres."