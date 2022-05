Le sélectionneur du Ghana a un oeil attentif sur Francis Amuzu

Francis Amuzu brille dans ces Playoffs, et une trêve internationale approche. À 22 ans, va-t-il choisir une autre sélection nationale que la Belgique ?

Francis Amuzu est né à Accra, capitale du Ghana, mais s'est rapidement installé avec sa famille en Belgique et a toujours joué au football en Belgique. International belge en équipes de jeunes, il n'a pas encore été appelé avec l'équipe A, où la concurrence est sévère à son poste. L'ailier semble cependant progressivement atteindre la maturité, et une sélection avec les Diables Rouges pourrait bien devenir une éventualité à l'avenir. On sait que Roberto Martinez apprécie la continuité entre l'équipe Espoirs, dont Amuzu était un pilier, et l'équipe A.

Mais le Ghana voudrait agir plus vite. Selon le média Ghanasoccernet et d'autres sources locales, la fédération ghanéenne de football (GFA) voudrait mettre un coup d'accélérateur dans le dossier et tenter d'attirer Francis Amuzu. La qualification des Black Stars pour le Mondial 2022 leur aurait donné un nouvel argument. Mais le même média rapporte que Roberto Martinez et la fédération belge auraient conseillé à Amuzu de rester patient, car une sélection avec les Diables pourrait venir...