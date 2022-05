Frey à propos des attaquants qu'il admire : "Je pense que je ressemble plus à Lukaku"

Michael Frey veut retrouver le chemin des filets contre le Club de Bruges aujourd'hui. L'attaquant suisse a marqué 22 fois cette saison, mais cela fait des semaines qu'il n'arrive plus à marquer.

Frey est un professionnel. Après les heures de travail, il est toujours dans la salle de gym pour travailler sa force. Mais son coéquipier Balikwisha a récemment déclaré qu'il y avait un manque de plaisir pur du football à l'Antwerp. "C'est vrai, le football doit aussi être un plaisir. Mais cela s'applique plus à certains qu'à d'autres. Balikwisha est quelqu'un qui joue sur l'intuition, la technique, la vitesse... A l'entraînement, on remarque qu'il a encore une grande carrière devant lui. Je dois me fier davantage à ma force physique et à mon instinct de tor", déclare-t-il dans De Zondag.

Donc Frey regarde des attaquants similaires. "Je suis fan de Benzema et Lukaku maintenant. Benzema est un autre type de joueur. Je pense que mon profil ressemble plus à celui de Lukaku. Ibrahimovic était mon idole, même à 40 ans j'aime toujours le voir jouer. J'aimerais aussi pouvoir continuer aussi longtemps. Parce que je ne sais vraiment pas encore ce que je voudrais faire après ma carrière de footballeur."