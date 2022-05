Jürgen Klopp aux anges : "C'était un match incroyable et intense"

Samedi, Liverpool a remporté la finale de la FA Cup au bout du suspense contre Chelsea (0-0, 6-5 t.a.b.).

Jürgen Klopp n'a pas caché sa fierté par rapport à la force mentale de son équipe, déjà sacrée en League Cup au terme d'un scénario fou face aux Blues (0-0, 11-10 t.a.b.) en février dernier.

"C'était un match incroyable et intense contre Chelsea. Ils auraient mérité de gagner exactement de la même manière, comme en League Cup. C'est dire à quel point les marges sont faibles. Je ne pourrais pas être plus fier de mes garçons, du travail qu'ils ont fourni, de la manière dont ils se sont battus. Lors de la séance de tirs au but, c'était éprouvant pour les nerfs, je n'ai plus d'ongles, mais j'ai vraiment de la peine pour Chelsea. Pour la seconde fois, 120 minutes et vous n'obtenez rien, c'est trop dur. Mais pour nous, je suis plutôt content", a savouré le technicien allemand au micro de la BBC.