Quand Joan Laporta révèle les exigences salariales de Kylian Mbappé

En fin de contrat en juin, l'attaquant du Paris Saint-Germain est annoncé avec insistance au Real Madrid ces derniers jours.

Ce mardi, le président du FC Barcelone Joan Laporta a réalisé des révélations sur les demandes de Kylian Mbappé (23 ans, 34 matchs et 25 buts en L1 cette saison) en répondant à des questions sur les moyens financiers du club catalan.

"Il y a des opérations que nous ne ferions pas même si nous avions l'argent pour les faire, parce que ça fausse la masse salariale et ça ne peut pas se reproduire. Vous ne pouvez pas dépasser un certain niveau de dépenses. Mbappé demande 40 à 50 millions net par an. En brut ? Non, en net. Mbappé est à un niveau super top. Mais il n'a pas gagné la Ligue des Champions, Håland non plus. Il faut également en tenir compte. Il n'est pas question de payer un joueur 25 millions net. Nous n'allons pas le faire et nous ne voulons pas le faire", a lâché le patron du Barça pour Catalunya Radio.