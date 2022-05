Dessers à Feyenoord la saison prochaine ? "L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs"

Le Belge a été l'un des artisans du parcours incroyable de Feyenoord en Conference League cette saison.

Restera, restera pas ? Le futur de Cyriel Dessers à Feyenoord est encore assez flou alors que la fin de la saison approche et notamment la finale de la Conference League approche. La direction de son club devrait payer quatre millions d'euros avant le 1er juin pour pouvoir s'offrir définitivement les services du joueur. Une offre qui sera étudiée par le club néerlandais.

Quant au principal intéressé, pour l'instant les pistes restent floues : "Je ne sais vraiment pas. Je ne veux pas que mon manager m’en parle. Après la finale contre l’AS Rome, nous nous mettrons à table et quelque chose devrait ressortir de cet entretien".

"Je ne ressens pas l’impression que ce sera mon dernier match. J’ai souvent dit que je suis très heureux à Feyenoord. D’autre part, j’ai 27 ans et c’est peut-être l’occasion de faire réellement un pas vers l’étranger. Mais Feyenoord est un club spécial et l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs."