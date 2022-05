Felice Mazzù évoque son avenir à l'Union Saint-Gilloise

Que va faire Felice Mazzù cet été ? L'entraîneur à succès de l'Union Saint-Gilloise veut rapidement être fixé.

En conférence de presse ce vendredi, Felice Mazzù a évoqué son avenir, avec une idée claire : de la clarté, dès que possible. Ce dimanche, l'Union dispute le dernier match d'une longue saison et le coach du dauphin aimerait partir en vacances l'esprit tranquille. "J'aimerais que ce soit réglé le plus vite possible, avant de partir en vacances", concède Mazzù dans des propos relayés par La Dernière Heure. "Je voudrais profiter de ce congé sans penser au football, donc ce serait bien que ce soit réglé".

Inévitablement, Felice Mazzù pourra compter sur de l'intérêt, même s'il affirme ne pas se préoccuper de sa cote sur le marché. "Mon staff comme moi avons besoin de nous libérer l'esprit et d'avoir la fraîcheur nécessaire pour la prochaine saison", estime-t-il. Avec les préliminaires de la Ligue des Champions en vue, le groupe unioniste pourrait bien être moins déforcé qu'on l'aurait cru à l'intersaison. Mazzù, lui, ne s'en soucie pas trop : "Je suis certain que la direction va préparer quelque chose de bon", affirme l'entraîneur unioniste. À lire entre les lignes, on se dit donc que Mazzù pourrait rester. Affaire à suivre...