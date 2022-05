Officiel : le SK Lommel prolonge un titulaire

Arrivé à Lommel au mois de janvier dernier, le milieu de terrain a prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires.

S'il y en a un qui a bien aidé Lommel à se maintenir à D1B, c'est lui. Arrivé en provenance de Seraing au mois de janvier dernier, Théo Pierrot a prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires. "Je me sens bien à Lommel, et je suis très convaincu par le projet. Il y a beaucoup de jeunes talents dans l'équipe, et je peux leur apporter mon expérience. Je suis prêt à donner toute mon énergie la saison prochaine" peut-on lire sur les réseaux sociaux du club.